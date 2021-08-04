Відома українська актриса Ольга Сумська показала своїх симпатичних маляток

Актриса театру і кіно Ольга Сумська поділилася милими кадрами в сторіс свого Instagram.

У Народної артистки України живуть дві маленькі прекрасні чихуахуа-Джессіка і Жасмин.

"Вони такі чудові, такі турботливі. А як вони зустрічають мене після роботи... це особлива насолода! Я всім би радила, у кого ще немає собаки, – візьміть, будь ласка. І не одну", - радила актриса раніше.

У нових сторіс вона показала, як зустрічає ранок разом з малятками.

Собачки стояли перед господинею пильно дивилися на неї і гавкали.

«Добрий ранок. А хто це голодний щось смачненьке випрошує", - сказала Сумська.

Відзначимо, раніше актриса говорила, що не проти взяти і третього цуценя, але тепер уже хлопчика, і вмовляє дружина кручена Борисюка погодитися на такий крок.

Нагадаємо, Ольга Сумська В обіймах іншого чоловіка похвалилася важливою подією в житті.

А ще Politeka повідомляла, що дочка Сумської не залишила байдужими фанатів, блиснувши" кубиками " в міні-бікіні.

Також Politeka повідомляла, що 54-річна Сумська після весілля здивувала різкою зміною іміджу, від Роксолани не залишилося і сліду.