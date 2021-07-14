Украинская актриса Ольга Сумская предстала в ярких образах

Как передает Politeka.net, артистка, которая получила широкую популярность после роли Роксоланы еще в конце 90-х, поделилась новыми кадрами на своей странице в Интсаграм.

На фото Сумская запечатлена в пестрых платьях, с оригинально повязанными на голове платками и крупными украшениями.

Актриса позировала в пышном интерьере дома.

«Новая роль», - написала она.

Напомним, Ольга Сумская и Виталий Борисюк в 2021 году отметили 25 годовщину брака. По этому поводу 14 мая они еще раз заключили брак и пышно отпраздновали событие в кругу друзей и родственников в дорогом столичном ресторане. Супруги обновили свадебные обеты и поженились во второй раз. Жених появился перед публикой в черно-белом костюме с бабочкой, а невеста была в приталенном мерцающем платье, длинной белой фате и бежевых лодочках.

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