Известная украинская актриса Ольга Сумская показала себя в объятиях мужчины

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой. Девушка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами личными кадрами, а также подогревает интерес к своему творчеству.

В этот раз Ольга решила показать, над каким проектом она сейчас работает. Как можно увидеть в сторис Инстаграм, Сумская снимается в новом комедийном сериале.

На фото Ольга позировала с повязкой на голове и в платье. Красотка стояла в обнимку с мужчиной. Рядом стояла молодая пара и маленькая девочка.

На втором стори на съемочной площадке разбили тарелку об штатив.

"Мы запустили в производство 20-серийный комедийный сериал", - подписаны кадры.

На последнем стори Сумская с мужчиной обнималась. Остальные актеры были рядом.

"Первые кадры уже отсняты на этой неделе. А сама премьера запланирована на октябрь.

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