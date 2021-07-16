Известная украинская актриса Ольга Сумская показала себя в объятиях мужчины
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой. Девушка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами личными кадрами, а также подогревает интерес к своему творчеству.
В этот раз Ольга решила показать, над каким проектом она сейчас работает. Как можно увидеть в сторис Инстаграм, Сумская снимается в новом комедийном сериале.
На фото Ольга позировала с повязкой на голове и в платье. Красотка стояла в обнимку с мужчиной. Рядом стояла молодая пара и маленькая девочка.
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На втором стори на съемочной площадке разбили тарелку об штатив.
"Мы запустили в производство 20-серийный комедийный сериал", - подписаны кадры.
На последнем стори Сумская с мужчиной обнималась. Остальные актеры были рядом.
"Первые кадры уже отсняты на этой неделе. А сама премьера запланирована на октябрь.
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