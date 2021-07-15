Известная актриса Тоня Паперная, дочь Ольги Сумской, показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная является популярной российской актрисой, дочкой Ольги Сумской. Красотка не забывает и об Инстаграм, делясь там с фанатами самым интересным.
На новом фото Тоня позировала в стильном розовом купальнике. Красотка сидела у бассейна, демонстрируя роскошную фигурку, пока ее снимали. И фигура действительно идеальная, ведь у Паперной даже животик рельефный.
Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Погода чудесная", "Виднаа работа", "Вау", "Фигура классная", "Погода?! Пресс прекрасный", "Тоня, видны труды спорта и питания", "Фигура идеальная", "Фигура чудесная", "А пресс какой чудесный", "Роскошная", "Супер-красотка. Идеальная", "Какая Вы классная ,видно, видно,что время даром не теряли", "Какой фирмы купальник Тоня?", "Наша Тоня) Привет из Киева".
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