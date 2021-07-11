Актриса и дочь Ольги Сумской Антонина Паперная порадовала поклонников яркими фото в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, известная актриса и дочь Ольги Сумской Антонина Паперная часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в своем микроблоге очаровательными кадрами с прогулки, на которых появилась в стильном образе.

Как видно, Антонина запечатлена, сидя в интересном уличном кресле в игривой позе. Перед камерой она появилась в стильных подкаченных джинсах и узком черном топике, который подчеркнул фигуру и упругий бюст. Волосы девушки собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фото Паперная написала: "Игривой Антонины вам в ленту". Поклонники тут же принялись комментировать новые фотографии красотки: "Такая худенькая", "Моя любовь", "Давно пора снять джинсы и надеть купальник!", "Красотка".

Напомним, Дочь Сумской в мини-шортах и купальнике показала фигуру после двух родов: «Кажется, что…».

Как сообщала Politeka, Дочь Сумской восхитила сходством со звездной матерью: «Ну какой же красивейший человек».

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