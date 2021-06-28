Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная восхитила новыми кадрами

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная пошла по стопам матери и строи карьеру актрису. Однако она уже давно живет в Москве. Девушка часто делится с поклонниками яркими кадрами из жизни в своем Instagram, сообщает Politeka.net.

В новом коротком ролике Паперная предстала в желтом топе и брюках под каплями дождя. Только в прошлом году актриса родила второго ребенка, но уже суменла похудеть и выглядит восхитительно.

Дочь Сумской засыпали комплиментами, отметив сходство со звездной матерью.

«Вы очень прекрасны и на этом видео очень напоминает свою маму. Успехов и удачи Вам», «Ну какой же красивейший человек», «Очень атмосферно и вы очень красивая», «Красивая Тоня», "Фигура классная, молодец", - пишут в комментариях.

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