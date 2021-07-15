Актриса Ольга Сумская обескуражила новыми кадрами, показав утомительную ночь, которую провела без своего супруга Виталия Борисюка
Так, 54-летняя звезда сейчас снимается в новом проекте. В свежих "сториз" у себя в Инстаграм Ольга засветила, что происходит в перерывах, передает Politeka.net.
Сумская с платком на голове поразила яркими костюмами и забавными моментами. Также немного пожаловалась на трудности, которые испытала на работе.
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Съемки затянулись до поздней ночи, но несмотря на усталось Ольга и ее коллеги старались держаться молодцом.
"Скоро 12, а мы еще на работе...", - пожаловалась она.
Кроме того, в перерывах между съемками участники процесса, включая Сумскую, успели несколько раз устроить застолье.
"Уже третий раз ужинаем...", - непонятно, то ли жалуется, то ли хвастается на кадрах актриса.
К слову, Ольга оставила в тайне, что же именно они там снимают, но пообещала: "Уже скоро будет интересно!".
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