Актриса Ольга Сумская обескуражила новыми кадрами, показав утомительную ночь, которую провела без своего супруга Виталия Борисюка

Так, 54-летняя звезда сейчас снимается в новом проекте. В свежих "сториз" у себя в Инстаграм Ольга засветила, что происходит в перерывах, передает Politeka.net.

Сумская с платком на голове поразила яркими костюмами и забавными моментами. Также немного пожаловалась на трудности, которые испытала на работе.

"Все слушаем режиссера!", - актриса запечатлела Кирилла Бина, когда он издавал указы со смешным выражением лица.

Съемки затянулись до поздней ночи, но несмотря на усталось Ольга и ее коллеги старались держаться молодцом.

"Скоро 12, а мы еще на работе...", - пожаловалась она.

Кроме того, в перерывах между съемками участники процесса, включая Сумскую, успели несколько раз устроить застолье.

"Уже третий раз ужинаем...", - непонятно, то ли жалуется, то ли хвастается на кадрах актриса.

К слову, Ольга оставила в тайне, что же именно они там снимают, но пообещала: "Уже скоро будет интересно!".

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