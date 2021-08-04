Известная украинская актриса Ольга Сумская показала своих симпатичных малышек

Актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась милыми кадрами в сторис своего Инстаграм.

У народной артистки Украины живут две маленькие прекрасные чихуахуа – Джессика и Жасмин.

«Они такие замечательные, такие заботливые. А как они встречают меня после работы... это особое наслаждение! Я всем бы советовала, у кого еще нет собаки, – возьмите, пожалуйста. И не одну», – советовала актриса ранее.

В новых сторис она показала, как встречает утро вместе с малышками.

Собачки стояли перед хозяйкой пристально смотрели на нее и лаяли.

«Доброе утро. А кто это голодный что-то вкусненькое выпрашивает?», - сказала Сумская.

Отметим, ранее актриса говорила, что не прочь взять и третьего щенка, но теперь уже мальчика, и уговариет супруга Витая Борисюка согласиться на такой шаг.

Напомним, Ольга Сумская в объятиях другого мужчины похвасталась важным событием в жизни.

А еще Politeka сообщала, что дочь Сумской не оставила равнодушными фанатов, блеснув "кубиками" в мини-бикини.

Также Politeka сообщала, что 54-летняя Сумская после свадьбы удивила резкой сменой имиджа, от Роксоланы не осталось и следа.