Тоня Паперна, старша дочка актриси Ольги Сумської, порадувала фанатів новими фото

31-річна Тоня, яка, як відомо, пішла по стопах матері та стала актрисою, зараз живе і працює в Москві. Тут вона закінчила Щукінське училище і вийшла заміж за актора Володимира Яглича, подарувавши йому дочку та сина (зараз малюкам 4 і 1 рочки).

В своєму свіжому пості в Instagram Паперна показала, як проводить вечір без спадкоємців, передає Politeka.net. Дівчина вирішила сходити в кіно.

На фото Тоня позувала в стильному образі: світло-сірих джинсах, шкіряній курточці гірчичного відтінку і масивних черевиках. Дочка Сумської з ногами залізла на м'які крісла, покуражившись перед камерою.

"Поки я тут сиджу на модних столичних кіносидушках, ось вам списочок прекрасного кіно, але це як на мій смак: Чому жінки вбивають, Неортодоксальна, Чорна чорна людина, Клініка щастя, Grace and Frankie, Ratched, The Kominsky method", - поділилася Паперна.

Користувачі встигли прокоментувати пост актриси:

"Неймовірно красива!!!🤩"

"Чому жінки вбивають: 1 сезон 💯 супер; 2 сезон - так собі.. аби додивитися"

Нагадаємо, Сумська показала свою красуню-дочку, яка переїхала жити в Росію: "балдію від цієї матусі двох дітей".

Як повідомляла Politeka, Дочка Сумської в бікіні похвалилася фігурою після народження двох дітей: спекотні кадри біля басейну.

Також Politeka писала, що Паперна показала онуку Ольги Сумської на відпочинку: "Мальдіви знайдені...".