Актриса Ольга Сумская показала милое фото дочери Антонины, которая с мужем живет в России

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ольга Сумская показала в своих Instagram-сторис кадр поста дочери Антонины Паперной, которая с мужем актером Владимиром Яглычем и двумя детьми живет в Подмосковье.

Этот и другие снимки Тоня выложила на своей странице в соцсети, на них она позирует в интересной локации и позах. Перед камерой красотка появилась в стильных серых джинсах и черном топе, поверх которого накинула темную кожаную курточку. волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые фотографии Антонины, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Ваш образ прекрасен", "Я балдею с этой мамочки двоих детей, спортсменки, и просто красавицы. Стиль – бомба! Ваши образы – это так красиво!", "Мило", "Красавица", "Тоня, какая вы красивая!", "Красотка".

Напомним, Дочь Сумской в бикини похвасталась фигурой после рождения двоих детей: жаркие кадры у бассейна.

Как сообщала Politeka, Паперная показала внучку Ольги Сумской на отдыхе: "Мальдивы найдены...".

Также Politeka писала, что Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной шевелюрой: "Тоня, с каждым днем хорошеете".