Старшая дочь Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная показала идеальную фигуру

Как пишет Politeka.net, старшая дочь Ольги Сумской от брака с Евгением Паперным Антонина сейчас живет в России. Женщина вышла замуж за известного российского актера Владимира Яглыча и переехала к мужу. Пара воспитывает двоих детей - дочь и сына.

Заметим, что 31-летняя Антонина Паперная – востребованная актриса, однако сейчас женщина в декрете, ведь в прошлом году родила второго ребенка. Тоня активно ведет свою страницу в Instagram, где часто делится с поклонниками яркими фото и видео.

Так, недавно звезда выложила в сеть красивое фото у бассейна, на котором позирует в розовом купальнике-бикини без макияжа. Очевидно, красотка отправилась на отдых, она сидит на деревянных шезлонгах у бассейна, зачесывает волосы и улыбается. Несмотря на рождение двух детей, фигура Антонины Паперной - идеальна и она это умело подчеркивает.

Ранее Politeka писала, что Паперная показала внучку Ольги Сумской на отдыхе: "Мальдивы найдены...".

Напомним, что дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной шевелюрой: "Тоня, с каждым днем хорошеете".

А еще Politeka сообщала, что дочь Ольги Сумской поразила размером декольте в майке на тонких бретельках: "вот это шары".