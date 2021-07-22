Вітчизняна актриса Тоня Паперна, дочка народної артистки України Ольги Сумської, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Тоня Паперна вирішила піти по стопах матері і стати актрисою. Красуня вийшла заміж за колегу по цеху і переїхала жити в Росію, де і будує кар'єру. Поки Сумська З Борисюком і молодшою дочкою вирушили до Єгипту відпочивати, Тоня вирішила розповісти в Instagram про своє волосся.
На нових фото Паперна здалася в чорній майці і джинсах. Красуня показала себе з усіх боків, демонструючи розкішне волосся.
"Хочу розповісти вам про полюбився мною цього літа доглядом для волосся", - написала Тоня під фотографіями.
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Сумська цього разу ще не встигла поставити лайк улюбленої дочки, як зазвичай буває.
Фоловери поставили більше тисячі позитивних відміток і написали коментарі:
"Тоня, з яким днем гарнішаєте", " неймовірна красуня. Ідеальне продовження зіркової мами".
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