Вітчизняна актриса Тоня Паперна, дочка народної артистки України Ольги Сумської, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Тоня Паперна вирішила піти по стопах матері і стати актрисою. Красуня вийшла заміж за колегу по цеху і переїхала жити в Росію, де і будує кар'єру. Поки Сумська З Борисюком і молодшою дочкою вирушили до Єгипту відпочивати, Тоня вирішила розповісти в Instagram про своє волосся.

На нових фото Паперна здалася в чорній майці і джинсах. Красуня показала себе з усіх боків, демонструючи розкішне волосся.

"Хочу розповісти вам про полюбився мною цього літа доглядом для волосся", - написала Тоня під фотографіями.

Сумська цього разу ще не встигла поставити лайк улюбленої дочки, як зазвичай буває.

Фоловери поставили більше тисячі позитивних відміток і написали коментарі:

"Тоня, з яким днем гарнішаєте", " неймовірна красуня. Ідеальне продовження зіркової мами".

Нагадаємо, дочка Сумської не залишила спокійними фанатів, блиснувши пресом в міні-бікіні

А ще Politeka повідомляла, що дочка Ольги Сумської вразила розміром декольте в майці на тонких бретельках

Також Politeka писала, що дочка Сумської в мініатюрних шортах і бікіні показала фігуру після двох пологів



