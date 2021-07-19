Российская актриса Тоня Паперная, дочь Ольги Сумской, показала себя, обратившись к фанатам

Как пишет Politeka.net, Тоня пошла по стопам мамы и стала актрисой. Красотка переехала в Москву, где вышла замуж и строит карьеру. Девушка активно ведет социальные сети, где делится с преданными фанатами интересными фото.

На новых фото Тоня показалась в маечке с большим декольте и джинсах. Паперная стояла перед камерой, позируя для нескольких снимков. Фанаты даже заподозрили, что Паперная изменила цвет волос.

"Тоня, Вы изменили цвет волос?", - написала одна из комменаторок.

"Ну что , вот и середина лета, кто там уже успел побывать на морях ?", - спросила Тоня у своих фанатов.

Фанаты, включая маму Ольгу Сумскую, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Уже. Бордум в июне", "Тоня, вы прекрасная", "А мы еще здесь", "Я не успел", "Живу в Одессе. На пляже была 1 раз", "Шикарная", "Вот это шары".

Напомним, дочь Сумской не оставила равнодушными фанатов, блеснув "кубиками" в мини-бикини

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