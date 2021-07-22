Отечественная актриса Тоня Паперная, дочь народной артистки Украины Ольги Сумской, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная решила пойти по стопам матери и стать актрисой. Красотка вышла замуж за коллегу по цеху и переехала жить в Россию, где и строит карьеру. Пока Сумская с Борисюком и младшей дочерью отправились в Египет отдыхать, Тоня решила рассказать в Инстаграм о своих волосах.
На новых фото Паперная показалась в черной майке и джинсах. Красотка показала себя со всех сторон, демонстрируя роскошные волосы.
"Хочу рассказать вам о полюбившемся мной этим летом уходом для волос", - написала Тоня под фотографиями.
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Сумская в этот раз еще не успела поставить лайк любимой дочери, как обычно бывает.
Фолловеры поставили более тысячи положительных отметок и написали комментарии:
"Тоня, с ккаждым днем хорошеете", "Невероятная красотка. Идеальное продолжение звездной мамы".
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