Отечественная актриса Тоня Паперная, дочь народной артистки Украины Ольги Сумской, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная решила пойти по стопам матери и стать актрисой. Красотка вышла замуж за коллегу по цеху и переехала жить в Россию, где и строит карьеру. Пока Сумская с Борисюком и младшей дочерью отправились в Египет отдыхать, Тоня решила рассказать в Инстаграм о своих волосах.

На новых фото Паперная показалась в черной майке и джинсах. Красотка показала себя со всех сторон, демонстрируя роскошные волосы.

"Хочу рассказать вам о полюбившемся мной этим летом уходом для волос", - написала Тоня под фотографиями.

Сумская в этот раз еще не успела поставить лайк любимой дочери, как обычно бывает.

Фолловеры поставили более тысячи положительных отметок и написали комментарии:

"Тоня, с ккаждым днем хорошеете", "Невероятная красотка. Идеальное продолжение звездной мамы".

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