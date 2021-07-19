Російська актриса Тоня Паперна, донька Ольги Сумської, показала себе, звернувшись до фанатів
Як пише Politeka.net, Тоня пішла по стопах мами і стала актрисою. Красуня переїхала в Москву, де вийшла заміж і будує кар'єру. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з відданими фанатами цікавими фото.
На нових фото Тоня здалася в маєчці з великим декольте і джинсах. Паперна стояла перед камерою, позуючи для декількох знімків. Фанати навіть запідозрили, що Паперна змінила колір волосся.
"Тоня, ви змінили колір волосся?",- написала одна з комменаторок.
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"Ну що, ось і середина літа, хто там вже встиг побувати на морях ?",- запитала Тоня у своїх фанатів.
Фанати, включаючи маму Ольгу Сумську, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Вже. Бордум в червні", "Тоня, ви прекрасна", "а ми ще тут", "Я не встиг", " Живу в Одесі. На пляжі була 1 раз", "шикарна", "Ось це кулі".
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