Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, похвалилася відпочинком на березі
Дочка відомої актриси будує кінокар'єру, а також виховує двох дітей, пише Politeka.net. Дівчина активно веде свій Instagram, в якому показує, як проводить будні.
Цього разу Паперна похвалилася відпочинком на березі річки. Примітно, що пісок був білий, як на Мальдівах.
"Мальдіви знайдені", - вимовила Антоніна з посмішкою.
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Примітно, що дівчина була в чорній футболці і джинсах з дірками на колінах. Артистка відпочивала разом з донькою, Євою, чий голос чувся на тлі відео.
Також красуня опублікувала пост, в якому тримала дитину на руках і не тільки - зірка позувала біля дерева, задерши футболочку і показавши ідеальний прес.
"☀️☀️☀️", - написала Тоня.
За 15 хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"Сонячна Тоня❤️", - написав один з шанувальників.
Зазначимо, Тоня Паперна і її коханий Володимир Яглич вдруге стали батьками навесні минулого року. Крім названої Єви у пари народився на світ син Данило.
В одному зі своїх постів в Instagram актриса зізналася, що за рік після пологів сина вона схудла на 15 кілограмів.
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