Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, похвасталась отдыхом на берегу

Дочь известной актрисы строит кинокарьеру, а также воспитывает двоих детей, пишет Politeka.net. Девушка активно ведет свой Инстаграм, в котором показывает, как проводит будни.

В этот раз Паперная похвасталась отдыхом на берегу речки. Примечательно, что песок был белый, как на Мальдивах.

"Мальдивы найдены", - произнесла Антонина с улыбкой.

Примечательно, что девушка была в черной футболке и джинсах с дырками на коленях. Артистка отдыхала вместе с дочкой, Евой, чей голос слышался на фоне видео.

Также красотка опубликовала пост, в котором держала ребенка на руках и не только - звезда позировала возле дерева, задрав футболочку и показав идеальный пресс.

"☀️☀️☀️", - написала Тоня.

За 15 минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Солнечная Тоня❤️", - написал один из поклонников.

Отметим, Тоня Паперная и ее возлюбленный Владимир Яглыч во второй раз стали родителями весной прошлого года. Кроме названой Евы у пары родился на свет сын Даниил.

В одном из своих постов в Инстаграм актриса призналась, что за год после родов сына она похудела на 15 килограммов.

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