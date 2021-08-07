Тоня Паперная, старшая дочка актрисы Ольги Сумской, порадовала фанатов новыми фото
31-летняя Тоня, которая, как известно, пошла по стопам матери и стала актрисой, сейчас живет и работает в Москве. Здесь она окончила Щукинское училище и вышла замуж за актера Владимира Яглыча, подарив ему дочку и сына (сейчас малышам 4 и 1 годика).
В своем свежем посте в Инстаграм Паперная показала, как проводит вечер без наследников, передает Politeka.net. Девушка решила сходить в кино.
На фото Тоня позировала в стильном образе: светло-серых джинсах, кожаной курточке горчичного оттенка и массивных ботинках. Дочь Сумской с ногами залезла на мягкие кресла, покуражившись перед камерой.
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"Пока я тут восседаю на модных столичных киносидушках, вот вам списочек прекрасного кино, но это как на мой вкус: Почему женщины убивают, Неортодоксальная, Чёрный чёрный человек, Клиника счастья, Grace and Frankie, Ratched, The Kominsky method", - поделилась Паперная.
Пользователи успели прокомментировать пост актрисы:
"Невероятно красивая!!!🤩"
"Почему женщины убивают: 1 сезон 💯 супер; 2 сезон - так себе.. лишь бы досмотреть"
Напомним, Сумская показала свою красотку-дочь, которая переехала жить в Россию: "Балдею от этой мамочки двоих детей".
Как сообщала Politeka, Дочь Сумской в бикини похвасталась фигурой после рождения двоих детей: жаркие кадры у бассейна.
Также Politeka писала, что Паперная показала внучку Ольги Сумской на отдыхе: "Мальдивы найдены...".