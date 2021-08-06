Дочь актрисы Ольги Сумской показала очаровательное фото из примерочной магазина одежды

Как сообщает Politeka.net, известная актриса, мама двоих детей и старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная, которая живет в России, часто радует поклонников яркими фото и видео из своей насыщенной жизни. так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательной фотографией, которую сделала во время примерки в магазине одежды.

На новом фото Антонина стоит у зеркала и снимает себя на телефон. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней обтягивающая темная кофточка и короткая клетчатая юбка, которую она как раз примеряет. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Паперная написала: "Юбку берем?". Поклонники тут же принялись активно обсуждать снимок Тони, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Берем, огонь", "Однозначно", "Конечно", "Да", "Конечно, вы прям как школьница", "Красотка", "Прекрасная".

Напомним, Сумская показала свою красотку-дочь, которая переехала жить в Россию: "Балдею от этой мамочки двоих детей".

Как сообщала Politeka, Дочь Сумской в бикини похвасталась фигурой после рождения двоих детей: жаркие кадры у бассейна.

Также Politeka писала, что Паперная показала внучку Ольги Сумской на отдыхе: "Мальдивы найдены...".