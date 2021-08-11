Народная артистка Украины Ольга Сумская любит активный отдых, поэтому на пляже не стала скромничать
В этот Ольга Сумская показала в Сторис, как веселится с мужем на озере, причем пара в хорошей форме. Как можно заметить, Ольга даже на пляже появилась в стильном ярком луке с темным купальником и специальным платком-накидкой. Взяла с собой пара и домашнего любимца.
«Та ты шо! Предлагает мне так поплавать, но я не решаюсь» - сначала сказала Ольга в Сторисах, показав мужа. Как видно, сапсёрфинг вполне популярен среди отдыхающих и Виталий Борисюк с радостью попробовал проплыть рядом с берегом.
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Через время не устояла и сама Сумкая, правда двигалась она на доске не стоя, как обычно делают с веслом, а сидя. Похоже, под конец артистка чувствовала себя уверенно, поэтому обратилась к фанатам:
«Это было круто, идите к нам поплавать» - сказала Сумская, приплыв к берегу и засмеялась.
Ранее Politeka писала, что дочь Сумской с ногами на кресле показала, как проводит свой вечер без детей: "Пока я здесь сижу...".
Напомним, что муж Пугачевой Галкин поразил Ольгу Сумскую подарком, сделанным в Украине: "Максим-фантазер".
A еще Politeka сообщала, что 54-летняя Ольга Сумская засветила их с Борисюком шумных малышек: домашние кадры.