Народная артистка Украины Ольга Сумская любит активный отдых, поэтому на пляже не стала скромничать

В этот Ольга Сумская показала в Сторис, как веселится с мужем на озере, причем пара в хорошей форме. Как можно заметить, Ольга даже на пляже появилась в стильном ярком луке с темным купальником и специальным платком-накидкой. Взяла с собой пара и домашнего любимца.

«Та ты шо! Предлагает мне так поплавать, но я не решаюсь» - сначала сказала Ольга в Сторисах, показав мужа. Как видно, сапсёрфинг вполне популярен среди отдыхающих и Виталий Борисюк с радостью попробовал проплыть рядом с берегом.

Через время не устояла и сама Сумкая, правда двигалась она на доске не стоя, как обычно делают с веслом, а сидя. Похоже, под конец артистка чувствовала себя уверенно, поэтому обратилась к фанатам:

«Это было круто, идите к нам поплавать» - сказала Сумская, приплыв к берегу и засмеялась.

Ранее Politeka писала, что дочь Сумской с ногами на кресле показала, как проводит свой вечер без детей: "Пока я здесь сижу...".

Напомним, что муж Пугачевой Галкин поразил Ольгу Сумскую подарком, сделанным в Украине: "Максим-фантазер".

A еще Politeka сообщала, что 54-летняя Ольга Сумская засветила их с Борисюком шумных малышек: домашние кадры.