Українська актриса Ольга Сумська не стрималася, побачивши, який подарунок Максим Галкін зробив своїй дружині Аллі Пугачовій

Як повідомляє повідомляє Politeka.net, своєю реакцією Сумська поділилася на сторінці в Instagram.

«Геніально. Максим Галкін-фантазер", - написала вона.

Зазначимо, Галкін раніше опублікував відео. Він зняв на камеру свою дружину в салоні авто.

"Хороший автомобіль?" - запитав Галкін у Пугачової.

«Чудово. Ретро, мого віку. Підходить і розмір, і колір. Спасибі, чоловіче, спасибі«, - подякувала співачка дружина, сидячи в зробленому в Україні»Запорожці".

При цьому Галкін зауважив, що автомобіль все ж трохи молодший співачки.

"Молодше навіть? Ну, люблю молодих", - розсміялася Примадонна.

Судячи з таблички на лобовому склі "Запорожець" зробили в 1964 році. Аллі Борисівні тоді було 15 років.

Схоже авто служить в якості декору: в його багажнику і на даху ростуть квіти.

Нагадаємо, дочка Максима Галкіна "перетанцювала" звивається внучку Пугачової.

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