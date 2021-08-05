Украинская актриса Ольга Сумская не сдержалась, увидев, какой подарок Максим Галкин сделал своей супруге Алле Пугачевой
Как сообщает сообщает Politeka.net, своей реакцией Сумская поделилась на странице в Инстаграм.
«Гениально. Максим Галкин – фантазер», - написала она.
Отметим, Галкин ранее опубликовал видео. Он снял на камеру свою жену в салоне авто.
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«Хороший автомобиль?» – спросил Галкин у Пугачевой.
«Замечательно. Ретро, моего возраста. Подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо», – поблагодарила певица супруга, сидя в сделанном в Украине «Запорожце».
При этом Галкин заметил, что автомобиль все же чуть моложе певицы.
«Моложе даже? Ну, люблю молодых», – рассмеялась Примадонна.
Судя по табличке на лобовом стекле, «Запорожец» был произведен в 1964 году. Алле Борисовне тогда было 15 лет.
Похоже авто служит в качестве декора: в его багажнике и на крыше растут цветы.
Напомним, дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой.
Как сообщала Politeka, Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением.
Также Politeka писала, что Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют.