Украинская актриса Ольга Сумская не сдержалась, увидев, какой подарок Максим Галкин сделал своей супруге Алле Пугачевой

Как сообщает сообщает Politeka.net, своей реакцией Сумская поделилась на странице в Инстаграм.

«Гениально. Максим Галкин – фантазер», - написала она.

Отметим, Галкин ранее опубликовал видео. Он снял на камеру свою жену в салоне авто.

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«Хороший автомобиль?» – спросил Галкин у Пугачевой.

«Замечательно. Ретро, моего возраста. Подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо», – поблагодарила певица супруга, сидя в сделанном в Украине «Запорожце».

При этом Галкин заметил, что автомобиль все же чуть моложе певицы.

«Моложе даже? Ну, люблю молодых», – рассмеялась Примадонна.

Судя по табличке на лобовом стекле, «Запорожец» был произведен в 1964 году. Алле Борисовне тогда было 15 лет.

Похоже авто служит в качестве декора: в его багажнике и на крыше растут цветы.

Напомним, дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой.

Как сообщала Politeka, Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением.

Также Politeka писала, что Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют.