Народна артистка України Ольга Сумська розповіла шанувальникам, що у свій День народження гратиме у виставі разом зі своїм колишнім чоловіком Євгеном Паперним

Як пише Politeka.net, українська акторка та телеведуча, заслужена артистка України, яка запам’яталася українцям як красуня Роксолана з відомого фільму, Ольга Сумська 22 серпня святкуватиме ювілей – 55-річчя.

Так, Сумська анонсувала, що у свій День народження вона гратиме у виставі "Сублімація любові" сцені МЦКМ (Жовтневий). Сумська розповіла, що разом з нею на сцену вийдуть Віталій Борисюк (нинішній чоловік акторки) та Євген Паперний – колишній чоловік Сумською, від якого вона народила доньку Антоніну.

"Друзі, 22 серпня, свій День народження 🎂🎈🎈🎈вирішила святкувати разом з вами і моїми прекрасними колегами @vitaliyborysyuk і Євгеном Паперним на сцені МЦКМ(Жовтневий) з виставою "СУБЛІМАЦІЯ ЛЮБОВІ", - пише Сумська.

Прем’єра комедії відбудеться о 19:00.

"Неймовірні враження,незабутні ємоції і навіть келих шампанського для кожного глядача!🥂", - пообіцяла Сумська.

Шанувальників відверто здивувало таке рішення артистки.

"З обома чоловіками... Цікаво, як грати?!))", " Оце Тандем !!!❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥", " 😮😮😮 вауууу з двома чоловіками!!❤️", - пишуть фанати.

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