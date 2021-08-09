Народна артистка України Ольга Сумська розповіла шанувальникам, що у свій День народження гратиме у виставі разом зі своїм колишнім чоловіком Євгеном Паперним
Як пише Politeka.net, українська акторка та телеведуча, заслужена артистка України, яка запам’яталася українцям як красуня Роксолана з відомого фільму, Ольга Сумська 22 серпня святкуватиме ювілей – 55-річчя.
Так, Сумська анонсувала, що у свій День народження вона гратиме у виставі "Сублімація любові" сцені МЦКМ (Жовтневий). Сумська розповіла, що разом з нею на сцену вийдуть Віталій Борисюк (нинішній чоловік акторки) та Євген Паперний – колишній чоловік Сумською, від якого вона народила доньку Антоніну.
"Друзі, 22 серпня, свій День народження 🎂🎈🎈🎈вирішила святкувати разом з вами і моїми прекрасними колегами @vitaliyborysyuk і Євгеном Паперним на сцені МЦКМ(Жовтневий) з виставою "СУБЛІМАЦІЯ ЛЮБОВІ", - пише Сумська.
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Прем’єра комедії відбудеться о 19:00.
"Неймовірні враження,незабутні ємоції і навіть келих шампанського для кожного глядача!🥂", - пообіцяла Сумська.
Шанувальників відверто здивувало таке рішення артистки.
"З обома чоловіками... Цікаво, як грати?!))", " Оце Тандем !!!❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥", " 😮😮😮 вауууу з двома чоловіками!!❤️", - пишуть фанати.
Рaніше Politeka писaлa, що дочка Сумської з ногами на кріслі показала, як проводить свій вечір без дітей: "Поки я тут сиджу...".
Нaгaдaємо, що чоловік Пугачової Галкін вразив Ольгу Сумську подарунком, зробленим в Україні: "Максим-фантазер".
A ще Politeka повідомлялa, що 54-річна Ольга Сумська засвітила їх з Борисюком галасливих маляток: домашні кадри.