Вот это поворот...

Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала поклонникам, что в свой День рождения будет играть в спектакле вместе со своим бывшим мужем Евгением Паперным

Как пишет Politeka.net, украинская актриса и телеведущая, заслуженная артистка Украины, которая запомнилась украинцам как красавица Роксолана из известного фильма, Ольга Сумская 22 августа будет праздновать юбилей – 55-летие.

Так, Сумская анонсировала, что в свой День рождения она будет играть в спектакле "Сублимация любви" сцене МЦКИ (Октябрьский). Сумская рассказала, что вместе с ней на сцену выйдут Виталий Борисюк (нынешний муж актрисы) и Евгений Паперный – бывший муж Сумской, от которого она родила дочь Антонину.

"Друзья, 22 августа, свой День рождения", - решила праздновать вместе с вами и моими прекрасными коллегами @vitaliyborysyuk и Евгением Паперным на сцене МЦКИ(Октябрьский) со спектаклем "Сублимация любви", - пишет Сумская.

Премьера комедии состоится в 19: 00.

"Невероятные впечатления, незабываемые емоции и даже бокал шампанского для каждого зрителя!🥂", - пообещала Сумская.

Поклонников откровенно удивило такое решение артистки.

"С обоими мужчинами... Интересно, как играть?!)) ", "Вот Это Тандем !!!❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥", " 😮😮😮 вауууу с двумя мужьями!! ❤️ ",- пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что дочь Сумской с ногами на кресле показала, как проводит свой вечер без детей: "Пока я здесь сижу...".

Напомним, что муж Пугачевой Галкин поразил Ольгу Сумскую подарком, сделанным в Украине: "Максим-фантазер".

A еще Politeka сообщала, что 54-летняя Ольга Сумская засветила их с Борисюком шумных малышек: домашние кадры.