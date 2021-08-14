Народна артистка України Ольга Сумська разом із молодшою дочкою Анною Борисюк засвітилися на Одеському кінофестивалі

Як пише Politeka.net, 54-річна актриса театру та кіно Ольга Сумська разом зі своєю 19-річною дочкою від Віталія Борисюка Анною відвідала головний фестиваль національного кіно – Одеський міжнародний кінофестиваль.

Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

"Одеський кінофестиваль! Урочиста атмосфера. Ми з Ганнусею на червоному хіднику. На жаль, не встигаємо на урочисту церемонію відкриття, адже через годину у нас початок вистави "Майстер і Маргарита", - розповідає Сумська.

Для кінофестивалю актриса вибрала плаття з елементами національної атрибутики, яке було занадто довгим, тому зірці було не дуже комфортно ходити. Анна Борисюк одягла ніжну голубу сукню з квітковим принтом.

Рaніше Politeka писaлa, що Сумська в купальнику з глибоким декольте розкріпачилася на озері з Борисюком: "Давайте до нас!".

Нaгaдaємо, що дочка Сумської з ногами на кріслі показала, як проводить свій вечір без дітей: "Поки я тут сиджу...".

A ще Politeka повідомлялa, що худенька дочка Ольги Сумської приміряла занадто коротку спідницю: "Прямо як школярка".