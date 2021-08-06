Дочка актриси Ольги Сумської показала чарівне фото з примірювальної магазину одягу

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса, мама двох дітей і старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка живе в Росії, часто радує шанувальників яскравими фото і Відео зі свого насиченого життя. так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівною фотографією, яку зробила під час примірки в магазині одягу.

На новому фото Антоніна стоїть біля дзеркала і знімає себе на телефон. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі - на ній обтягуюча темна кофтинка і коротка картата спідниця, яку вона якраз приміряє. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Паперна написала: "Спідницю беремо?". Шанувальники тут же почали активно обговорювати знімок Тоні, засинаючи її компліментами в коментарях: "Беремо, вогонь", "Однозначно", "Звичайно", "Так", "Звичайно, ви прям як школярка", "Красуня", "Прекрасна".

Нагадаємо, Сумська показала свою красуню-дочку, яка переїхала жити в Росію: "Балдію від цієї матусі двох дітей".

Як повідомляла Politeka, Дочка Сумської в бікіні похвалилася фігурою після народження двох дітей: спекотні кадри біля басейну.

Також Politeka писала, що Паперна показала онуку Ольги Сумської на відпочинку: "Мальдіви знайдені...".