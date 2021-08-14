Народная артистка Украины Ольга Сумская вместе с младшей дочерью Анной Борисюк засветились на Одесском кинофестивале
Как пишет Politeka.net, 54-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская вместе со своей 19-летней дочерью от Виталия Борисюка Анной посетила главный фестиваль национального кино – Одесский международный кинофестиваль.
Об этом звезда рассказала в своем Instagram.
"Одесский кинофестиваль! Торжественная атмосфера. Мы с Анечкой на красной дорожке. К сожалению, не успеваем на торжественную церемонию открытия, ведь через час у нас начало спектакля "Мастер и Маргарита", - рассказывает Сумская.
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Для кинофестиваля актриса выбрала платье с элементами национальной атрибутики, которое было слишком длинным, поэтому звезде было не очень комфортно ходить. Анна Борисюк надела нежное голубое платье с цветочным принтом.
Ранее Politeka писала, что Сумская в купальнике с глубоким декольте раскрепостилась на озере с Борисюком: "Давайте к нам!".
Напомним, что дочь Сумской с ногами на кресле показала, как проводит свой вечер без детей: "Пока я здесь сижу...".
A еще Politeka сообщала, что худенькая дочь Ольги Сумской примерила слишком короткую юбку: "Прямо как школьница".