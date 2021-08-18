Актриса Ольга Сумская засветила, как зажигает её муж Виталий Борисюк на кухне

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой и телеведущей. Уже 25 лет она замужем за знаменитым актером и певцом - Виталием Борисюком. Как известно, Виталий участвовал в "Голосе країни", где попал в команду Олега Винника. Но на этапе нокаутов певца выгнали, Винник не освободил для него места и не пропустил в прямые эфиры. Ольга и Виталий активно ведут социальные сети и рассказывают о происходящем в жизни.

На этот раз Ольга показала в Инстаграм-сториз своего мужа - Виталия Борисюка. Певец в яркой желтой майке танцует на кухне и поет песню "Твои глаза как свет небес".

Потом Виталий берет со стола бокал вина, и танцует уже с ним. Позже к нему присоединяется жена Ольга Сумская, и они поют вместе.

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