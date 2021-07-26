Известный украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины, мужчина Ольги Сумской Виталий Борисюк спел вместе с женой на сцене

Как пишет Politeka.net актриса Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились в 1996 году и уже 25-й год живут в счастливом браке. В этом году супруги отпраздновали серебряную свадьбу. В честь такого события звездная пара решила повторно заключить брак и даже обменялась клятвами. На второй свадьбе Борисюка и Сумской были их друзья, а также украинские знаменитости.

Виталий Борисюк - довольно активный пользователь соцсетей. Так, он выложил видео, где вместе с женой поет на концерте в Луцке по случаю 20-летия фестиваля "Zunami". Борисюк и Сумская исполнили несколько песен. Ольга была одета в длинное белое летнее платье, а Виталий в классический костюм и белые кроссовки.

Таким образом, Виталий Борисюк решил напомнить о своем певческом таланте. Напомним, что муж Сумской участвовал в шоу "Голос страны". Он попал в команду Олега Винника, однако не дошел до прямых эфиров. Виталий Борисюк вылетел на этапе нокаутов. Он исполнил арию Phantom of the Opera, однако Винник не освободил для него кресла.

Ранее Politeka писала, что Сумская выдала правду об участии мужа Борисюка на шоу "Голос країни": "позвонить Виннику...".

Напомним, что 57-летний мужчина Сумской Борисюк оправдался за приход в "Голос страны": "Люди плакали от счастья...".

А еще Politeka сообщала, что муж Сумской Борисюк похвастался талантом не хуже, чем у Винника: "все волчицы у Виталика!".