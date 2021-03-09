Чоловік української актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк пояснив свій похід на шоу "Голос країни"
57-річний артист і телеведучий, який потрапив в команду Олега Винника, в інтерв'ю «Фактам» зізнався, як реагує на критику.
"Взагалі я не пошкодував, що пішов у проект. Хоча відгуки були не тільки позитивні. Хтось писав: мовляв, чого ви поперлися, дайте дорогу молодим! Але прошу вибачення: вік тут ні при чому. Суть проекту в тому, щоб підкорити голосом. І не важливо, скільки років Виконавцю, професіонал він чи ні. Вік учасників не лімітований. Також мені писали: "Дайте дорогу людям з народу!» Але ми всі вийшли з народу. Одним словом, на все це я не звертаю уваги і йду далі», - заявив артист.
Борисюк зазначив, що хвилювався, що ніхто з тренерів до нього не повернеться. Але це його не зупинила, до того ж підтримала бажання брати участь в «голосі» і дружина Ольга Сумська.
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Віталій Борисюк зізнався, що пісню Per Te ("Для тебе"), яку він заспівав на сліпих прослуховуваннях, він виконував з великим успіхом і раніше.
"...пісню італійською мовою, яку я там виконав, співав і раніше — і вона приймалася на ура. До мене підходили люди і просто плакали від щастя", - заявив він.
Також Віталій Борисюк розповів, що вирішив робити сольну кар'єру ще позаторік, але пандемія внесла корективи.
Зазначимо, раніше на критику щодо участі її чоловіка в «Голосі країни» відреагувала і Сумська.
"Це також шанс і для зрілих учасників..."- заявила вона.
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