Відома українська актриса Ольга Сумська показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою. Красуня нещодавно відпочивала в Єгипті, куди взяла Віталія Борисюка і дочку. Тепер Ольга вже повернулася і показала, як проходить робота на знімальному майданчику над новим проектом.
На кадрах Ольга позувала в різних нарядах і з хусткою на голові. Красуня зробила кілька фото, демонструючи всі образи.
«У новому проекті» Фіма " # Фіма від телеканалу @kanal_dom граю яскраву, дивну маму і бабусю Наталію Василівну! Цього разу мені пощастило з костюмами ... Які ж тільки чудові і зручні ці хустки! Виглядає дуже екстравагантно ... І це прямо моє ... Ну все, тепер буду так ходити в житті ...! Яка вам більше подобається? Гортайте фото!",- написала Ольга Сумська.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ви у всіх хусточках прекрасні", " як вам підходить цей стиль! Акцент на сині очі! Такий погляд виразний! Стильно!", "Неймовірна і всі образи шикарні".
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