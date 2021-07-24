Відома українська актриса Ольга Сумська показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою. Красуня нещодавно відпочивала в Єгипті, куди взяла Віталія Борисюка і дочку. Тепер Ольга вже повернулася і показала, як проходить робота на знімальному майданчику над новим проектом.

На кадрах Ольга позувала в різних нарядах і з хусткою на голові. Красуня зробила кілька фото, демонструючи всі образи.

«У новому проекті» Фіма " # Фіма від телеканалу @kanal_dom граю яскраву, дивну маму і бабусю Наталію Василівну! Цього разу мені пощастило з костюмами ... Які ж тільки чудові і зручні ці хустки! Виглядає дуже екстравагантно ... І це прямо моє ... Ну все, тепер буду так ходити в житті ...! Яка вам більше подобається? Гортайте фото!",- написала Ольга Сумська.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви у всіх хусточках прекрасні", " як вам підходить цей стиль! Акцент на сині очі! Такий погляд виразний! Стильно!", "Неймовірна і всі образи шикарні".

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