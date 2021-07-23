Популярная отечественная Ольга Сумская продемонстрировала, как проводит время с Виталием Борисюком

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной отечественной актрисой театра и кино, ставшей Народной артисткой Украины. Красотка замужем за актером Виталием Борисюком, от которого родила наследницу. Все семейство не так давно улетела на египетский курорт, и регулярно Ольга хвастается кадрами из отпуска в Инстаграм.

На новом фото Ольга позировала в стильном купальнике, обнимая мужа. Пара была в воде, улыбаясь на камеру, пока Сумская делала селфи. На других фото красотка показала отель, в котором отдыхала вместе с супругом.

На еще одном снимке красотка уже была в бассейне, а не море. Красотка была в закрытом черном купальнике, окунувшись в воду. Сумская расставила руки, демонстрируя роскошную фигуру.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и начали активно комментировать публикацию, которую сделалала Сумская в Инстаграм.

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