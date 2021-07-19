Звездная пара прекрасно проводит время

Актриса Ольга Сумская показала, как с мужем празднует его день рождения

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала видео, на котором ее муж, Виталий Борисюк поет песню, завтракая прямо в бассейне. Как известно, 18 июля актеру исполнилось 58 лет. Праздновать этот день звездная пара отправилась за границу.

«Песни от именинника @vitaliyborysyuk! Happy Birthday! Всем хорошего дня!», - подписала видео Сумская, которая искренне восхищалась исполнением мужа.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов и поздравлений. Не обошлось и без комплиментов самой Ольге.

«Оля, вы прекрасны) Приятно глянуть! Поздравляю!», «Вау! Какая трогательная и романтичная песня!», «Очень душевно!», «Душа поет», «Это крутой ДР! Класс! Приветствую», «Боже, какая у вас любовь хорошая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже более 20 лет. Они являются одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса.

Напомним, что Ольга Сумская в купальнике дала фору молодым, посветив декольте: "Мое лучшее утро".

А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская в халате показала, как развлекается с мужем: кадры идиллии.

Также Politeka писала, что Сумская станцевала на пляже с раздетым Борисюком.