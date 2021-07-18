Українська актриса Ольга Сумська, дружина Віталія Борисюка, показала, як проводить час з родиною в Єгипті

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою, яка отримала звання Народної артистки України. Красуня ще в 90-і роки вийшла заміж за Віталія Борисюка і народила від нього дочку. Зараз все сімейство вирушило на відпочинок в жаркий Єгипет, звідки Ольга постійно ділиться новими кадрами в Instagram.

На першому фото Сумська здалася в білому халаті в обнімку з Віталієм. Пара в руках тримала по келиху шампанського, посміхаючись на камеру. Очі від сонця Ольга і Віталій вирішили прикрити окулярами.

На другому фото пара вже показала великий стіл з різними смаколиками. Ольга сиділа поруч з Борисюком, збираючись випити шампанське.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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