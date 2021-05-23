Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская решила показать натуральную красоту без филтьров

Известная актриса театра и кино с послаблением карантина начала активно участвовать в выступлениях, ездить на концерты и догонять упущенное. В этот раз перед тем, как предстать на сцене, звезда решилась показать натуральную красоту.

Без фильтров, косметики и какого-либо фотошопа, Сумская выглядела очень ухоженно. Распущенные локоны, удобный костюм и приветливая улыбка даже сделали звезду еще моложе.

«В повседневной жизни вообще не наношу никакого макияжа, просто ухаживаю за кожей с утра, накладываю увлажняющий крем, одеваю кепку, очки и спокойно иду в магазин с дочерью. Если я на гастролях, вожу с собой много всего. Косметичек у меня может быть две или три,» - рассказывала однажды Сумская в интервью.

Отметим, по мнению Ольги, ухаживать за собой надо обязательно. И не принимаются никакие оправдания вроде нехватки времени и денег. Украинская телеведущая советует наносить маски для лица даже тогда, когда надо готовить есть.

Мы также писали, что в последние годы украинцы успели привыкнуть к Сумской-блондинке. 54-летняя актриса нашла свой образ роскошной блондинки и старательно придерживалась его. Однако, как и другим актерам, Сумской время от времени приходится менять свою внешность ради роли.

«Красота», «Не узнать», «Я вас не узнала», «Элегантность идет», «Оленька, Вы неотразимы и Очаровательны!», «Вас не узнать на этом фото Вы очень похожи на Ребекку Мэйдер», «Я думаю, что не так !? Совсем другая!! Улыбка, родинка - Оля! А глаза!? И тут я поняла - изменение цвета, а какая колоссальная разница!!», «Супер! Я подумала, что это ваша старшая красавица дочь. Очень похожи, девочки. Просто прекрасны!», - пишут люди.

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

Как сообщала Politeka, Сумская с мужем Борисюком сошлись в схватке с Бабкиными и Мирзояном на "Мастер Шеф": "Будет горячо".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".