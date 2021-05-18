Украинская актриса Ольга Сумская сыграла свадьбу с мужем Виталием Борисюком

Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Интсаграм.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк решили пышно отпраздновать серебряную свадьбу. Они устроили вечеринку в одном из ресторанов Киева. Супруги обновили свадебные обеты и поженились во второй раз.

Церемония прошла с участием звезд. Да, там присутствовали-Катя Осадчая, Виталий Козловский, Владимир Горянский и Гарик Кричевский с женами и многие другие.

Также празднование посетила дочь Сумской и Борисюка-19-летняя Анна. Зато сестра Ольги, Наталья, а также старшая дочь Антонина Паперная, не прибыли на свадьбу.

Сумская нарядилась в длинное блестящее платье. Также на ней была длинная фата. Борисюк надел костюм – черные брюки и белый пиджак с черными полосками.

"25 лет, как один день", - говорит на видео Сумская.

Актриса призналась, что об этом дне мечтала с детства.

"Сейчас вспоминаю серебряную свадьбу своих родителей, мне было 14 лет, я помню каждое мгновение этого семейного праздника и оно было прекрасним🥺 Я тогда сказала себе, что обязательно в моей жизни будет этот день", - рассказала она.

Пользователи сети поздравляют звездные супруги, и желают отпраздновать и золотую свадьбу.

"В восторге от вас . Люблю", "пусть еще будет многая счастливая лета вместе", «какие же вы красивые, было очень круто! Любви вам вечной», «Это так трогательно и чувственно что аж слезы катятся. Любви вам еще на многие лета», «Многая лета в счастье и любви», - пишут в комментариях.

Напомним, что Сумская смутила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "гордость украинского кино".

Как сообщала Politeka, Сумская в одном халатике показала счастливое утро невесты с сонным мужем: "за наслаждение!".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская после 25 лет в браке с Борисюком снова надела свадебное платье и фату, кадры торжества: "а вот и жених".