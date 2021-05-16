Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала, как выглядит счастливо утро после праздника

Долгое время звезда ведет Инстаграм, поэтому рассказывает некоторые аспекты своей жизни, рассказывает о продлом и делится настоящим. В этот раз звезда поделилась счастливым утром "невесты" со своим мужем. Вчера пара торжественно отпраздновала 25 лет совместной жизни. Более того, супруги решили обновить свои клятвы.

Совсем недавно Ольга рассказывала, что за это время их чувства не завяли, а стали только сильнее. Судя по всему, пара решила напомнить друг другу об этом, устроив еще одну свадебную церемонию. Утро невесты получилось не менее радостным и стильным. Довольная церемонией Сумская поблагодарила также знакомую за охапку цветов.

Сидя рядом с сонным супругом, Сумская подметила:

"Спасибо за это наслаждение!".

Так, вчера кадрах Сумская также показала, как они готовятся к этому моменту в стенах отеля. Вместе с ними была младшая дочь актрисы Анна Борисюк.

Возлюбленные решили провести свадьбу по всем правилам. Так, Борисюк надел официальный костюм с бабочкой, а Сумская выбрала роскошное белое платье из сверкающей ткани. Дополнила ее образ настоящая фата.

«25 лет как один день…Ну что, пошли мы жениться», - отвечает Борисюк.

Позже их дочь показала трогательный момент, когда ее родители разрезали свадебный торт.

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

Как сообщала Politeka, Сумская с мужем Борисюком сошлись в схватке с Бабкиными и Мирзояном на "Мастер Шеф": "Будет горячо".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".