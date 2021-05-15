Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская снова надела свадебное платье и фату, решив освежить свои свадебные клятвы с Виталием Борисюком

Звезда поделилась неожиданными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Как известно, актриса замужем за своим коллегой по цеху Виталием Борисюком уже 25 лет. Однако, совсем недавно она рассказывала, что за это время их чувства не завяли, а стали только сильнее. Судя по всему, пара решила напомнить друг другу об этом, устроив еще одну свадебную церемонию.

На новых кадрах Сумская показала, как они готовятся к этому моменту в стенах отеля. Вместе с ними была младшая дочь актрисы Анна Борисюк.

Возлюбленные решили провести свадьбу по всем правилам. Так, Борисюк надел официальный костюм с бабочкой, а Сумская выбрала роскошное белое платье из сверкающей ткани. Дополнила ее образ настоящая фата.

«Наш день свадьбы начинается. А вот и жених», - произносит на видео Сумская.

«25 лет как один день…Ну что, пошли мы жениться», - отвечает Борисюк.

Позже их дочь показала трогательный момент, когда ее родители разрезали свадебный торт.

«Любовь, проверенная временем», - подписала фото Анна.

Судя по всему, в их семье действительно царят только искренние чувства.

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

Как сообщала Politeka, Сумская с мужем Борисюком сошлись в схватке с Бабкиными и Мирзояном на "Мастер Шеф": "Будет горячо".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".