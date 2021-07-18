Украинская актриса Ольга Сумская, жена Виталия Борисюка, показала, как проводит время с семьей в Египте

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой, получившей звание народной артистки Украины. Красотка еще в 90-е годы вышла замуж за Виталия Борисюка и родила от него дочь. Сейчас все семейство отправилось на отдых в жаркий Египет, откуда Ольга постоянно делится новыми кадрами в Инстаграм.

На первом фото Сумская показалась в белом халате в обнимку с Виталием. Пара в руках держала по бокалу шампанского, улыбаясь на камеру. Глаза от солнца Ольга и Виталий решили прикрыть очками.

На втором фото пара уже показала большой стол с разными вкусностями. Ольга сидела рядом с Борисюком, собираясь выпить шампанское.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

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