Известная украинская актриса Ольга Сумская пышно отметила 25-летие со дня свадьбы со своим мужем Виталием Борисюком

Пара вместе с 1996 года, но их чувства, судя по размещенным кадрам в сети, остались такими же теплыми, пишет Politeka.net. Супруги много раз обмолвились, что 25 лет у них пролетели словно один день.

Серебреную свадьбу Сумская и Борисюк решили отметить с размахом, обновив обеты. Актриса надела белое платье, а ее муж свадебный костюм.

На мероприятии присутствовало много звезд, в том числе телеведущая Катя Осадчая, которая провела съемку очередного выпуска "Світське життя".

"Серебряная свадьба звездной четы Ольги Сумской и Виталия Борисюка! Все подробности громкой церемонии - скоро", - написали авторы поста в группе передачи.

Публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети поздравляли пару. Однако не всем пришлась по душе Сумская в свадебном наряде и фате, и она нарвалась на настоящий гнев.

"Сумская уже не знает как привлечь к себе внимание! Фата, это символ девственности", "Зачем фата, вроде не по возрасту", "Для кого эти новости, для страны в которой большая часть населения выживает? Больше эмоций вызовет спасение бездомной собаки, чем подобное событие...", "Уже такая зрелая женщина, бабушка и фату надевать)) смешно 😂", "Настолько уже они никому не интересны. Не знают, как же напомнить о себе лишний раз", "Полстраны плачет, полстраны скачет", - написали пользователи сети.

Напомним, что Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "Гордость украинского кино".

Как сообщала Politeka, Сумская в одном халатике показала счастливое утро невесты с сонным мужем: "За наслаждение!".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская после 25 лет в браке с Борисюком снова надела свадебное платье и фату, кадры торжества: "А вот и жених".