Відома українська актриса Ольга Сумська показала, як розважається в Єгипті
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою. Красуня знялася в безлічі проектів і продовжує займатися творчістю. А зараз зірка вирушила з чоловіком Віталієм Борисюком на відпочинок до Єгипту.
На нових кадрах Ольга показала, як зустрічає ранок в Єгипті. Красуня була в халаті і купальнику, позуючи перед дзеркалом. Після цього Сумська показала Борисюка, який щось випив з підставки для фруктів.
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"Мій найкращий ранок. Віталіч, Доброго ранку", - сказала Ольга
На ще одному сторі красуня вже вийшла з номера, показуючи пальми і басейн.
"Ну ви розумієте, Друзі. Боже, як я мріяла про це. Нарешті. Зараз підемо на обід".
Після цього Ольга показала себе крупним планом, вражаючи пишними формами в купальнику.
"У нас ось така сімейна кімната. Зручно, людей поки що немає. Спочатку басейн", - сказала Сумська.
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