Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как развлекается в Египте

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой. Красотка снялась во множестве проектов и продолжает заниматься творчеством. А сейчас звезда отправилась с мужем Виталием Борисюком на отдых в Египет.

На новых кадрах Ольга показала, как встречает утро в Египте. Красотка была в халате и купальнике, позируя перед зеркалом. После этого Сумская показала Борисюка, который что-то выпил с подставки для фруктов.

"Мое лучшее утро. Виталич, доброе утро", - сказала Ольга

На еще одном стори красотка уже вышла из номера, показывая пальмы и бассейн.

"Ну вы понимаете, друзья. Боже, как я мечтала об этом. Наконец-то. Сейчас пойдем на обед".

После этого Ольга показала себя крупным планом, впечатляя пышными формами в купальнике.

"У нас вот такая семейная комната. Удобно, людей пока что нет. Сначала бассейн", - сказала Сумская.

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