Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как развлекается в Египте
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой. Красотка снялась во множестве проектов и продолжает заниматься творчеством. А сейчас звезда отправилась с мужем Виталием Борисюком на отдых в Египет.
На новых кадрах Ольга показала, как встречает утро в Египте. Красотка была в халате и купальнике, позируя перед зеркалом. После этого Сумская показала Борисюка, который что-то выпил с подставки для фруктов.
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"Мое лучшее утро. Виталич, доброе утро", - сказала Ольга
На еще одном стори красотка уже вышла из номера, показывая пальмы и бассейн.
"Ну вы понимаете, друзья. Боже, как я мечтала об этом. Наконец-то. Сейчас пойдем на обед".
После этого Ольга показала себя крупным планом, впечатляя пышными формами в купальнике.
"У нас вот такая семейная комната. Удобно, людей пока что нет. Сначала бассейн", - сказала Сумская.
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