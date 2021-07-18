Українська актриса Ольга Сумська показала, як проводить час з Віталієм Борисюком в Єгипті

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Красуня заміжня більше 20 років за Віталієм Борисюком, від якого народила Анну Борисюк. Зараз все сімейство вирушило до Туреччини на відпочинок. Актриса активно веде соціальні мережі, де показує зараз, як проводить час з рідними у відпустці.

На нових фото, які Ольга викинула в сторіс, красуня позувала в халатику і червоному купальнику, а образ доповнила стильними окулярами. Дівчина станцювала перед камерою, захоплюючи настроєм фанатів.

На другому сторісі вже Борисюк танцював без футболки. Чоловік був у бейсболці і шортах, запалюючи перед камерою.

Фанати не змогли оцінити танцювальні здібності Ольги та Віталія, так як в сторіс Instagram немає функцій, які б дозволяли це зробити.

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