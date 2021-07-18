Отечественная 54-летняя актриса Ольга Сумская показала, как проводит время с Виталием Борисюком в Египте

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой, получившая статус Народной артистки Украины. Красотка замужем более 20 лет за Виталием Борисюком, от которого родила Анну Борисюк. Сейчас все семейство отправилось в Турцию на отдых. Актриса активно ведет социальные сети, где показывает сейчас, как проводит время с родными в отпуске.

На новых фото, которые Ольга выбросила в сторис, красотка позировала в халатике и красном купальнике, а образ дополнила стильными очками. Девушка станцевала перед камерой, восхищая настроением фанатов.

На втором сторисе уже Борисюк плясал без футболки. Мужчина был в бейсболке и шортах, зажигая перед камерой.

Фанаты не смогли оценить танцевальные способности Ольги и Виталия, так как в сторис Инстаграм нет функций, которые бы позволяли это сделать.

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