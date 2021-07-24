Известная украинская актриса Ольга Сумская показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой. Красотка недавно отдыхала в Египте, куда взяла Виталия Борисюка и дочь. Теперь Ольга уже вернулась и показала, как проходит работа на съемочной площадке над новым проектом.
На кадрах Ольга позировала в разных нарядах и с платком на голове. Красотка сделала несколько фото, демонстрируя все образы.
"В новом проекте «Фима» # Фима от телеканала @kanal_dom играю яркую, странную маму и бабушку Наталью Васильевну! На этот раз мне повезло с костюмами ... Какие же только замечательные и удобные эти платки! Выглядит очень экстравагантно ... И это прямо мое ... Ну все, теперь буду так ходить в жизни ...! Какая вам больше нравится? Листайте фото!", - написала Ольга Сумская.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вы во всех платочках прекрасны", "Как вам подходит этот стиль! Акцент на синие глаза! Такой взгляд выразительный! Стильно!", "Невероятная и все образы шикарные".
Напомним, Сумская показала, как раздетый Борисюк развлекает ее на отдыхе, горячие кадры
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