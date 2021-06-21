Відома українська актриса Ольга Сумська похвалилася талантом чоловіка

Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом з 1996 року, передає Politeka.net. Пара багато пережила разом, а нещодавно навіть зіграла нове весілля, оновили свої обітниці.

Подружжя підтримує один одного, створивши міцний союз. Зокрема, Сумська пишається талантом чоловіка, який добре співає. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка розмітила у своєму Instagram пісню "ЛЮБОВЬ ЦВЕТА ПЕПЕЛЬНЫХ РОЗ" 🌹 у виконанні чоловіка.

Публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Талановитий і харизматичний!!!", "Класно голос, супервиконання!!! Не можу зрозуміти, чому так довго приховував свій талант???? 👏 👏 👏 🔥 🔥 🔥 ", "Дуже зовні на Барі Алібасова схожий!", "Все! Всі вовчиці у Віталіка!👏 ", "Класне виконання ! ❤️❤️❤️❤️", " Красива пісня", " чим не Винник?👍 ", "Розкішна пісня!!!⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ", "Красива пісня.Дуже професійно виконана", " красива пісня.🔥 🔥 🔥 ❤ ️ ", "Віталій як завжди красень!! Не втомлююся дивуватися голос Віталія, начебто не найскладніша пісня, але все одно душа розкривається і закривається потім...","О Боже😍🔥👍 може з'явитися другий Вінник)", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Віталій Борисюк у 2021 році взяв участь у шоу "Голос країни-11", потрапивши в команду співака Олега Винника. Після першого етапу нокаутів чоловік Сумської покинув проект, та можливість молодим виконавцям розвиватися.

Нагадаємо, Сумська полізла з поцілунками до найбагатшої співачки України та її чоловіка-мільярдера, кадри: "можна до вас?".

Як повідомляла Politeka, 54-річна Сумська приголомшила квітучою красою на зустрічі з фотографом: пощастило Борисюку.

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