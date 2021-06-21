Известная украинская актриса Ольга Сумская похвасталась талантом мужа

Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе с 1996 года, передает Politeka.net. Пара многое пережила вместе, а недавно даже сыграла новую свадьбу, обновили свои обеты.

Супруги поддерживают друг друга, создав крепкий союз. В частности, Сумская гордится талантом мужа, который хорошо поет. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артистка разметила в своем Инстаграм песню "ЛЮБОВЬ ЦВЕТА ПЕПЕЛЬНЫХ РОЗ" 🌹 в исполнении супруга.

Публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Талантливый и харизматичный!!!", "Классно голос, суперисполнение!!! Не могу понять, почему так долго скрывал свой талант???? 👏👏👏🔥🔥🔥", "Очень внешне на Бари Алибасова похож!", "Всё! Все вовчыци у Виталика!👏", "Классное исполнение ! ❤️❤️❤️❤️", " Красивая песня", "Чем не Винник?👍", "Роскошная песня!!!⭐⭐⭐⭐⭐", "Красивая песня.Очень профессионально исполнена", "Красивая песня.🔥🔥🔥❤️", "Виталий как всегда красавец!! Не устаю поражаться голосище Виталия, вроде не самая сложная песня, но всё равно душа раскрывается и закрывается потом...", "О Боже😍🔥👍 может появиться второй Винник)", - написали пользователи сети.

Напомним, Виталий Борисюк в 2021 году принял участие в шоу "Голос країни-11", попав в команду певца Олега Винника. После первого этапа нокаутов муж Сумской покинул проект, да возможность молодым исполнителям развиваться.

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.

Также Politeka писала, Дочь Сумской Антонина Паперная удивила откровением об отношениях с матерью: "Не поняла, как можно…".