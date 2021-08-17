Дочь украинской актрисы Ольги Сумской показала, как работает над своей фигурой
Как сообщает Politeka.net, известная актриса, мама двоих детей и старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная, которая живет в России, поделилась кадрами своей тренировки на странице в Инстаграм.
Отметим, даже после рождения двоих детей актриса выглядит потрясающе. Добиться такого результата ей помогает правильное питание и регулярные тренировки.
В этот раз артистка показала, как вместе с подружкой работает над ягодицами и мышцами ног. Девушки не стали идти в зал, и решили устроить занятие под открытым небом, пока лето предоставляет такую возможность.
«Наши летние тренировочки», - подписала кадры Антонина.
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Фолловеры артистки благодарят за такое видео и просят новых тренировок.
«Какие умницы», «Тоня! Благодаря Вашему детоксу, пару месяцев назад, я купила абонемент, и полюбила спорт заново! 🌊 С упоением складываю вещи на тренировку, и еду в спортзал! Спасибо Вам! И огромных побед, над нашей ленью!», «А Вы могли бы показать тренировку на пресс?! У Вас Тоня он 👏👏», - пишут в комментарриях.
Напомним, дочь Сумской пофасонила в модном купальнике, поразив фигурой после родов: "А дети точно твои?"
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская неожиданно решила отметить юбилей в компании бывшего мужа.
Также Politeka писала, что дочь Сумской с ногами на кресле показала, как проводит свой вечер без детей.