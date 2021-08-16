Дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала яркие кадры с летнего отдыха

Как сообщает Politeka.net, известная актриса Антонина Паперная, которая является дочерью Народной артистки Украины Ольги Сумской, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась веселыми кадрами с отдыха, на которых позирует в соблазнительном образе.

На фотографии Антонина запечатлена в бассейне с густой пеной, в которой кроме нее резвятся дети. Перед камерой она появилась в коротеньких джинсовых шортах и черном лифе от купальника, а сверху накинула пестрый халатик. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице счастливая улыбка.

Также Паперная выложила забавное видео, на котором вместе с дочкой плавает на надувных кругах. Здесь красотка запечатлена в стильном черном купальнике, который красиво подчеркнул ее изящную фигурку. И это после недавнего рождения второго ребенка.

Восторженные фанаты тут же начали комментировать кадры: "А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь", "Как круто проводите лето! Тонечка! Фигура бомба! Девчонки, на отдыхе", "Класс фото", "Родители радуются больше детишек", "Красавица".

Напомним, Дочь Сумской с ногами на кресле показала, как проводит свой вечер без детей: "Пока я тут восседаю...".

Как сообщала Politeka, Худенькая дочь Ольги Сумской примерила слишком короткую юбку: "Прям как школьница".

Также Politeka писала, что Сумская показала свою красотку-дочь, которая переехала жить в Россию: "Балдею от этой мамочки двоих детей".