Певица Настя Каменских показала необычное видео в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за исполнителем и продюсером Потапом, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети необычным видео, на котором показала себя в откровенном образе.

В ролике можно увидеть Настю сквозь небольшой экран профессионального фотоаппарата, в котором в бешеном темпе сменяются кадры, при этом слышен характерный звук. На снимках певица появилась в откровенном замысловатом платье, которое состоит из двух частей – серебристой основы и персиковой объемной накидки. Волосы звезды собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице яркий макияж с оранжевыми тенями в тон наряду.

В подписи к видео Каменских ничего не написала, зато фанаты тут же принялись обсуждать видео: "На Жанну Фриске издалека очень похожа", "Красиво", "Нереальная", "Классно", "Бомба", "Второе и третье фото суперские!", "Крутая", "Сколько самолюбования", "Ого, это серийная съемка или видео?", "Дерзкая", "Посмотри на мои прелести", "Мне не нравится".

Напомним, Круглощекую Настю Каменских с трудом узнали даже поклонники: "Беременная, или что?".

Как сообщала Politeka, Уставшая Каменских показала, в каких условиях добирается на отдых: кадры из самолета.

Также Politeka писала, что Каменских засняла Потапа на диване со своей лучшей подругой и улетела одна: "Ну что...".